Nach Angaben der WHO: Bereits jeder sechste Mensch unfruchtbar

Unfruchtbarkeit ist eine der befürchteten Nebenwirkungen der experimentellen mRNA-Impfungen. Darauf wiesen bereits frühe Studien hin, die von Byram Birdle und in Folge Robert Malone und Ryan Cole klar interpretiert wurden. Doch (angeblich) unabhängig davon schockiert die Weltgesundheitsorganisation WHO nun mit einer Nachricht: Auf unserem Planeten wäre bereits mehr als jeder sechste Mensch oder rund 17,5 Prozent zeugungs- oder empfängnisunfähig. Geht der vermeintliche Plan der Eliten nun auf, die Menschen zu reduzieren?

Der international angesehene Telegraph sowie die Washington Post berichteten am 4. April über die aktuellen Warnungen der WHO: 17,5 Prozent der Menschen dieser Welt wären unfruchtbar. Die Weltbevölkerung beträgt momentan rund 8 Milliarden. Es wären demnach also bereits 1,4 Milliarden Menschen steril. Ob dies der Wahrheit entspricht, ist schwierig festzustellen. Es kann sich auch um eine der üblichen Angst-Kampagnen handeln, mit denen der Mainstream die Menschen unterhält und beschäftigt.

