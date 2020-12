Morgens Flüchtlingsboot, abends Hummer – Bündnis 90 die Grünen

Die kinderfreundlichste Partei mit der liberalsten Drogenpolitik Deutschlands, Bündnis 90 die Grünen, liefert sich mit der SED-Nachfolgepartei, Die Linke, immer ein Kopf an Kopf Rennen, wenn es darum geht, mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen zwecks Denunzierung, öffentlicher Ächtung und nachhaltiger Diskreditierung, wenn sich jemand nicht auf politisch und ideell korrekter Linie befindet. Alles muss und soll verboten werden, wobei es zum Parteiprogramm gehört, nicht die Interessen der Bürger, sondern in erster Linie die eigenen Machtphantasien zu vertreten und es trotz verkorkstem Lebenslauf zu einem beachtlichen Gehalt zubringen.

Vor einigen Jahren nannte man die Grünen noch spöttisch eine Schul-Abbrecherpartei, früher waren es weltfremde Querdenker ( die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wurden – oder doch Herr Fischer? ) und Lebensversager, die sich durch dämliches Geschwätz ihre Pfründe verdienten und nicht durch seiner Hände Arbeit leben. Volksvertreter? Waren sie noch nie, eher Volks-Umerziehende, die sich aber vom eigenen Volk die Taschen vollstopfen ließen. Ein weiteres Beispiel?

Die grüne Hamburger Justizministerin Anna Gallina und ihr damaliger (ebenfalls grüner) Lebensgefährte Michael Osterburg.

[…] Jüngster Anlass der Kritik ist ein Bericht der „Bild“-Zeitung über die Ermittlungen gegen den ehemaligen Fraktionschef der Grünen im Bezirk Hamburg-Mitte. Osterburg soll rund 68.000 Euro aus der Fraktionskasse für private Zwecke genommen haben. Seit Monaten werten Ermittler des Landeskriminalamts Hunderte von Quittungen aus. Laut „Bild“-Zeitung geht es auch um eine Rechnung über 250 Euro für ein Hummer-Essen in Malta im Mai 2017. […] Quelle: ndr.de (Artikel im Archiv)

Bündnis 90 die Heuchler? Stephan Brandtner (AfD), wurde als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag wegen eines Tweets abgesetzt, was passiert nun mit der Hamburger Justizsenatorin (die nicht mal Jura studiert hat) bei Veruntreuung? Hier greift bestimmt die Zweiklassengesellschaft der Grünen, Volker Beck wurde ja auch mit offenen Armen (Anton Hofreiter) trotz Chrystal Meth Affäre wieder in die eigenen Reihen aufgenommen.

Morgens, am besten noch mit hauseigenem Fotograf und Kamerateam Flüchtlingsboote besuchen und alles als rechtsradikal diffamieren, was nicht mitjubelt, und kaum ist der populistische Pflichttermin erledigt, geht es ab zum romantischen Hummeressen für 250 Euro. Zumal auch die 68.000 Euro noch nicht abschließend geklärt sind. 68.000 Euro, wie erklärt man das zurzeit einem Gastronomen oder einer Krankenschwester? Es gab mal Politiker, die haben sich mit Werksmitarbeitern in die Kantine gesetzt und solidarisch gezeigt, nicht so Bündnis 90 die Grünen, man müsste ja auf den eigenen römischen Lebensstil verzichten.

[…] Und nicht nur Gallina habe durch ihr konsequentes Schweigen ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Auch das starre Festhalten des Bürgermeisters an der Justizsenatorin schade dem Ansehen der Justiz und der gesamten Hamburger Regierung. […]

Hamburg, wie es leibt und lebt.