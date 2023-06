Möbelhäuser in der Krise – Verbandspräsident: „Habeck ist ein Anti-Wirtschaftsminister“

Die deutsche Möbelbranche steckt mitten in einer starken Krise. Die Kundenfrequenz und der Auftragseingang in den Möbelhäusern sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken.

„Wir machen uns ernsthafte Sorgen“, sagte der Präsident des Handelsverbands Möbel und Küchen, Markus Meyer, in der „Welt“. „Wir haben bestimmt 30 bis 40 Prozent weniger Besucher.“

Meyer bemängelte, dass Habecks Arbeit derzeit ideologisch getrieben wäre. „Er macht nicht den Job, der ihm übertragen wurde. Wir haben gerade keinen Wirtschaftsminister mehr in Deutschland – wir haben einen Anti-Wirtschaftsminister.“

Weiterlesen auf Epoch Times.de

5 37 Bewertungen Artikel Bewertung