Ministerin Schulze (SPD) will gegen Arbeitslosigkeit vorgehen: 25 Mio. Euro Steuergeld für Palästinenser

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat in einer jüngsten Initiative mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa vereinbart, 25.000 neue Arbeitsplätze in den palästinensischen Gebieten zu schaffen. Hierfür werden allein in diesem Jahr 25 Millionen Euro vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bereitgestellt – weitere Förderungen sollen folgen. Weiterlesen auf nius.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung