„Mimimi“ – Schreiender Klima-Kleber in Hamburg

Zum Auftakt des Oster-Reiseverkehrs haben Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ stundenlang wichtige Verkehrspunkte in Hamburg blockiert. Am Nachmittag veröffentlichten die Aktivisten in den sozialen Medien eine Aufnahme eines Aktivisten. Darauf zu sehen: Ein Polizist zieht den Aktivisten, der am Boden zu kleben scheint, von der Straße weg. Währenddessen schreit der Mann. Über dem Video heißt es: „Die Polizei Hamburg reißt angeklebte Person ab“.

Doch die Polizei nimmt die Gewaltvorwürfe der Aktivistengruppe locker. So kommentiert sie unter dem Video: „Der Herr, dessen Kleber unserer Kenntnis nach (& offensichtlich) noch nicht getrocknet war, wurde durch eine RTW-Besatzung in Augenschein genommen. Keine Verletzung, keine Behandlungswürdigkeit.“

Zahlreiche User äußerten sich zu dem Video. „Ziemlich schlechter Schauspieler“, schreibt unter anderem FDP-Politiker Jan Mücke. Andere stellen die Ausage der Polizei in Frage. „Das sagt ihr, wie sieht die Realität aus?“, so ein Twitter-Nutzer. Quelle: Focus Online



