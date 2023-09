Migrationshelfer im Priestergewand: Zahl der Kirchenasyle stark gestiegen

Mit dem Beginn der Massenzuwanderung im Spätsommer 2015 stieg auch die Zahl der erteilten Kirchenasyle drastisch an, insbesondere in den Jahren 2017 und 2018, als jährlich mehr als 1.000 Fälle dokumentiert wurden. Nach einem kurzen Rückgang in den Jahren 2019 bis 2021 ist seit 2022 wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Kirchenasylfälle schließlich um etwa 53 Prozent auf insgesamt 1.119 an. 1.783 Migranten kamen so in den Genuss des klerikalen Abschiebeschutzes. Im Bereich der neu gewährten Fälle ist sogar ein Anstieg von fast 60 Prozent auf 875 zu verzeichnen. Seit Jahren handelt es sich bei den Nutznießern vor allem um Afghanen, Syrer und Iraker. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung