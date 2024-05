Migration 2024: Ankünfte auf den Kanaren verfünffacht

Die Migrationsströme in die EU verlagern sich, aber sie hören nicht auf. So kann man die aktuelle Lage – einmal mehr – zusammenfassen. Nach ihrer großen Konjunktur im letzten Jahr gibt die zentrale Mittelmeerroute (nach Malta und Italien, teils Kreta) gerade etwas nach. Dafür ziehen die Kanaren mächtig, und die östliche Mittelmeerroute (nach Griechenland, Bulgarien und Zypern) deutlich an. Das zeigt ein interner Bericht der EU-Kommission über „Feststellungen illegaler Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen“, aus dem die Welt am Sonntag zitiert, ebenso die Frontex-Statistik zum ersten Quartal. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

