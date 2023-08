Migrantenansturm auf Lampedusa bringt Lager ans Limit

In den vergangenen Tagen haben Hunderte neue Bootsmigranten auf insgesamt 65 Booten neu die italienischen Insel Lampedusa erreicht. Allein am Freitag kamen rund 1.920 Menschen an, am Samstag erneut rund 1.700 Personen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Am Sonntag wurden insgesamt mehr als 4.200 Menschen in dem Erstaufnahmelager gezählt. Dabei ist das Camp nur für etwa 400 Personen ausgelegt.

Die Behörden und die Polizei versuchen, die Migranten von Lampedusa auf das Festland zu bringen, um das überfüllte Lager zu entlasten. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

1 1 Bewertung Artikel Bewertung