Meinungsfreiheit, die wir meinen…

In Brüssel ist die NatCon-Konferenz geplant. Eine Konferenz nationalkonservativer europäischer Bürger und Politiker. Die Durchführung erweist sich jedoch als gar nicht so einfach. Zunächst gibt es die mittlerweile üblichen Drohungen und daraus resultierenden Probleme mit dem Veranstaltungsort. Dann wird die Konferenz kurzerhand vom Brüsseler Bürgermeister verboten! Offenbar ist auch die belgische Politik dazu übergegangen, missliebige Meinungsäußerungen zu unterbinden – zum Schutz von Demokratie und Meinungsfreiheit! All dies mit den Mitteln des Staates und unter dem frenetischen Applaus der Medien. Kommentar Jens Zimmer/InfraRot – Sicht ins Dunkel

