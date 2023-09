Masern-Ausbruch in einem Ankunftszentrum für Geflüchtete in Berlin-Reinickendorf! Am Montag ist dort ein Gebäude mit rund 600 Menschen unter Quarantäne gestellt worden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner dürften das Gebäude in der Oranienburger Straße vorerst nicht mehr verlassen, sagte der Sprecher des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, Sascha Langenbach. Weiterlesen auf Bild.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung