Markus Gärtner im Gespräch mit Dr. Helmut Roewer: „Dann ist die Demokratie am Ende“

Der Rechtswissenschaftler und ehemalige Sicherheitsbeamte im Bundesinnenministerium Dr. Helmut Roewer hat ein Buch geschrieben: „Der Staatsstreich von Merkel, Christunion & Co. 2020/2021“ heißt der brisante Bericht, in dem unter anderem die vernichtete Eigenstaatlichkeit der Länder beklagt und der Verfassungsbruch als Regierungsprinzip von Angela Merkel beschrieben wird.

In diesem Gespräch regiert Klartext: Mit der Missachtung des Souveränes ist in Deutschland die Demokratie am Ende, die Verfassungsorgane sind nicht mehr gefragt, die Länder sind entmachtet und der Wahnsinn hat im Corona-Rausch Methode … Das Gespräch wurde am 3. August aufgezeichnet.

5 1 Bewertung Artikel Bewertung