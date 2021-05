London: „Unite for Freedom“ – Tausende Demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Am Samstag trafen sich Tausende Menschen in London, um gegen die Corona-Maßnahmen in Großbritannien zu demonstrieren. Sie forderten mehr Freiheiten und verurteilten die Regierungsmaßnahmen als zu hart. Nach den derzeitigen Bestimmungen dürfen Pups und Restaurants Außengastronomie betreiben, Museen, Theater und Kinos dürfen öffnen und die Menschen können sich in Gruppen von bis zu 30 Personen im Freien treffen.

