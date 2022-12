Lockdowns zum Klimawandel? Ja, wir bewegen uns tatsächlich dorthin…

Nachdem die Elite während der Pandemie einen Präzedenzfall geschaffen hat, beabsichtigt sie nun offenbar, auch aus anderen Gründen Abriegelungen zu verhängen. Der Klimawandel ist da, und wenn die Menschen nicht sehr stark darauf reagieren, ist es wahrscheinlich, dass wir bald überall in der westlichen Welt ähnliche Maßnahmen sehen werden. Die Elite hat immer versprochen, alles zu tun, was nötig ist, um den Klimawandel zu bekämpfen, und jetzt finden wir heraus, dass sie nicht gescherzt hat.

Im Vereinigten Königreich benötigen die Einwohner von Oxfordshire jetzt eine Sondergenehmigung, um von einer „Zone“ der Stadt in eine andere zu gelangen. Aber selbst wenn man die Genehmigung hat, darf man sich nur „maximal 100 Tage pro Jahr“ von einer Zone in eine andere begeben…

Der Grafschaftsrat von Oxfordshire hat gestern Pläne gebilligt, die Bewohner in eine von sechs Zonen zu sperren, um „den Planeten“ vor der globalen Erwärmung zu retten. Die jüngste Stufe der „15-Minuten-Stadt“-Agenda besteht darin, elektronische Tore an den wichtigsten Straßen in und aus der Stadt anzubringen und die Bewohner auf ihre eigenen Viertel zu beschränken.

Wenn die Bewohner ihre Zone verlassen wollen, benötigen sie eine Erlaubnis der Stadtverwaltung, die darüber entscheidet, wer der Freiheit würdig ist und wer nicht. Nach der neuen Regelung dürfen die Bewohner ihre Zone maximal 100 Tage pro Jahr verlassen. Um diese Erlaubnis zu erhalten, muss jeder Bewohner seine Fahrzeugdaten bei der Stadtverwaltung registrieren lassen, die dann seine Bewegungen über intelligente Kameras in der ganzen Stadt verfolgt.

