LNG: Dubiose Finanzgeschäfte – „Don Olaf“ wieder am Werk!

„Business Insider“ und „Stern“ deckten gerade auf, dass Kanzler Olaf Scholz im Alleingang die deutsche Versorgung mit Flüssiggas LNG („liquefied natural gas”) an zwei „Glücksritter“ übertrug, die in der Branche völlige Neulinge sind. Der eine, Stephan Knabe, ist Steuerberater in Potsdam, der andere, Ingo Wagner, Immobilienmanager aus Bruchsal/Baden.

Beide Fachfremde gründeten kurze Zeit nach Beginn des russisch-ukrainischen Krieges eine Firma „Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA“, die nach eigenen Angaben 100 Millionen Euro Startkapital von Investoren im Portfolio hat. Überprüft oder nachgewiesen wurde das nicht – und wieso wandte sich Scholz überhaupt an die beiden Neulinge? Weiterlesen auf AUF1.info

