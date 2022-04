Lisa Paus soll neue Familienministerin werden

Die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden. Das erfuhr WELT aus Parteikreisen. Zuvor hatten bereits andere Medien berichtet. Die 53-jährige Diplom-Volkswirtin aus Nordrhein-Westfalen tritt damit die Nachfolge von Anne Spiegel an, die am Montag ihren Rücktritt erklärt hatte. Am Donnerstagnachmittag soll die Entscheidung offiziell verkündet werden.

Paus wird wie Spiegel dem linken Flügel der Grünen zugeschrieben. Sie kommt aus dem Landesverband Berlin und sitzt seit 2009 im Bundestag. Die 53-Jährige hat jahrelange Erfahrung in der Finanz- und Wirtschaftspolitik gesammelt, gilt aber auch als einer der führenden Köpfe hinter dem grünen Konzept für eine sogenannte Kindergrundsicherung.

Parteichefin Ricarda Lang hatte im Vorfeld klargemacht, dass eine Frau auf Spiegel folgen solle und Kompetenz ein wichtiges Kriterium sei. Für die Grünen ist allerdings auch die Zugehörigkeit zu einem der Flügel, Realos oder Linke, ein wichtiges Kriterium. Drei der fünf grünen Bundesminister sind nun auch künftig Realos, zwei gehören damit ebenso wie Spiegel dem linken Flügel an.

Quelle: Welt.de

