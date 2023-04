Lieber Bürgergeld statt Minijob? Sachsen: Warum nur wenige Ukrainer arbeiten

Von allen 65 187 aktuell in Sachsen gemeldeten Ukrainern arbeitet nur jeder Zehnte. Für Landkreistagspräsident Henry Graichen (46, CDU) hat das auch mit dem Bürgergeld zu tun, „das falsche Anreize schafft“.

Laut Arbeitsagentur beziehen rund 35 000 Ukrainer das Bürgergeld, darunter sind allerdings 11 500 Kinder. Nur rund 6500 Ukrainer arbeiten, 1100 in einem Minijob. Was mit den restlichen 25 000 Menschen ist, weiß niemand so genau. Laut Arbeitsagentur könnten das u. a. Rentner, Studenten, Selbstständige und Selbstversorger sein.

Der Bürgergeld-Regelsatz liegt bei 502 Euro für eine alleinstehende Person – das sind nur 18 Euro weniger, als es bei einem Minijob gäbe. Eine Familie mit zwei Kindern kommt auf mindestens 1598 Euro.

