„Letzte Generation“ will Berlin bis Weihnachten lahmlegen – und niemand hindert sie

Die Klimaextremisten der „Letzten Generation“ planen eine neue Großoffensive: Ab dem 18. September wollen sie Berlin blockieren – und zwar praktisch durchgehend bis kurz vor Weihnachten. Bevor der Startschuss für den Klima-Terror fällt, wollen sie am Freitag, 15. September jedoch noch am „globalen Klimastreik” von „Fridays for Future“ (FFF) teilnehmen.

Am darauffolgenden Montag, so die Drohung, „werden wir erneut unignorierbar den Alltag in Berlin unterbrechen“, um einen „Wendepunkt herbeizuführen”, ließen die „Letzte Generation“-Aktivisten wissen – und kündigen damit die Sorte Konfrontation an, die für die FFF-Galionsfiguren Luisa Neubauer oder Carla Reemtsma eher kein Thema ist. Weiterlesen auf AUF1.info

