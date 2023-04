Letzte Corona-Maßnahmen enden, aber Lockdown-Paragraph bleibt im Gesetz

Mehr als drei Jahre nach dem Beginn der Pandemie enden am Freitag die letzten staatlichen Corona-Regeln!

„Endlich“, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann (45, FDP). „Mit den Corona-Maßnahmen wurde massiv in den Alltag und die Grundrechte der Menschen eingegriffen“, so Buschmann zu BILD. „Nach der langen Zeit der Einschränkungen im Lebensalltag der Menschen in Deutschland ist Freiheit nun wieder die Regel.“

Trotzdem: Der Paragraph, der all die Einschränkungen ermöglicht hat, steht IMMER NOCH im Gesetz ( Paragraph 28a des Infektionsschutzgesetzes).

