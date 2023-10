Lebensgefährlicher Schleuser-Angriff auf Bundespolizisten

An der Grenze zwischen Deutschland und Österreich ist es am vergangenen Wochenende zu einem Angriff auf die Bundespolizei gekommen. Ein syrischer Schleuser attackierte am Grenzübergang Burghausen in Bayern einen Beamten und würgte diesen. Zuvor war der Migrant in einem Kleintransporter mit schwedischer Zulassung gestoppt worden, in dem sich 32 illegale Einwanderer befanden. Im Wagen fanden die Polizisten zerrissene türkische Personaldokumente und mit Kot gefüllte Plastikbeutel, jedoch weder Sitzplätze noch Gurte, berichtet die Passauer Neue Presse (PNP). Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

