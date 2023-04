Carsten: In den USA wird Tucker Carlson entlassen, Biden machts nochmal und Bernie Sanders unterstützt Ihn. Der Hochlauf der Deutschen Industrie (Aussage Lang) ist wahrlich Spitze. Vaillant baut in der Slowakei, Bosch in Polen und Viessmann verkauft an US Unternehmen. Die Puzzlestücke legen sich zusammen.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung