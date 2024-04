Kupferkabel-Klau: Windparks & Solarkraftwerke zunehmend im Visier von Kriminellen

Kupfer ist ein sehr gefragter Rohstoff, mit dem sich auch gutes Geld machen lässt. Das wissen auch Kriminelle, die gerne Baustellen bestehlen. Besonders lukrativ scheinen jedoch auch Windparks und Photovoltaikanlagen zu sein, wie aktuelle Berichte verdeutlichen.

Vor wenigen Tagen erst haben unbekannte Täter – wahrscheinlich wieder einmal Kriminelle aus dem Ausland – große Mengen an Kupferkabeln aus einem Windpark in Dardesheim in Sachsen-Anhalt gestohlen. Der Sachschaden: 160.000 Euro. Weiterlesen auf Report24.news

