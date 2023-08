“Krankheit X”: Neue Plandemie – Britische Wissenschaftler beginnen bereits mit Impfstoffentwicklung

Der Mainstream hat neue Helden: Im angeblich sehr geheimen Hochsicherheits-“Superlabor” Porton Down im Vereinigten Königreich, das offensichtlich von Reportern besucht werden kann wie eine Touristenattraktion, arbeitet man hart an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die ominöse “Krankheit X”. Was das genau sein soll, weiß zwar niemand, doch man ist sich sicher, dass es im Zuge des Klimawandels bald zur nächsten “Pandemie” kommen wird.

Aktuell rückt man im Labor 24 Freiwilligen mit einem neuen Impfstoff gegen das Hämorhhagische Krim-Kongo-Fieber zu Leibe. Das breite sich jetzt wegen “steigender globaler Temperaturen” aus – oder eher, weil manche Reisende die Infektion ins Vereinigte Königreich schleppen. Weiterlesen auf Report24.news

