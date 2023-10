Kontrolle an polnischer Grenze: 45 illegale Migranten geschnappt – nur einer zurückgeschoben

Nach langem Zögern richtete Innenministerin Nancy Faeser (SPD) nun Checkpoints an den Übergängen zu Polen ein. In den ersten Stunden wurden 45 illegale Migranten geschnappt. ABER: Nur einen Chinesen mit abgelaufenem Visum konnten die Polizisten wieder nach Polen schicken. „Alle anderen mussten wir in die Erstaufnahmeeinrichtung bringen“, sagte die Polizeisprecherin. „Sie hatten Schutzersuchen gestellt.“ Weiterlesen auf bz-berlin.de

