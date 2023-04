Kohlendioxyd: Höhere Temperaturen sorgen für mehr CO2 – und nicht umgekehrt

Es gibt in der Natur zahlreiche Grundstoffe, ohne die Leben – zumindest wie wir es kennen – gar nicht erst möglich wäre. Wie z.B. Wasser, Sauerstoff, Stickstoff oder Kohlenstoff. Das Besondere an Letzterem ist dessen Vielseitigkeit bzw. seine Fähigkeit, zahlreiche Bindungen mit anderen Stoffen einzugehen, weshalb sie sich ständig in einem natürlichen Kreislauf befinden.

Jeder von uns kennt zum Beispiel den Wasserkreislauf. Wasser verdunstet bei Wärme und fällt, nachdem es abgekühlt ist, wieder als Regen auf die Erde herab, von wo es über den Umweg durch Menschen, Tiere und Pflanzen letztlich wieder in die Atmosphäre gelangt. Wichtig dabei ist, dass die Gesamtmenge des Wassers bzw. des Wasserstoffs auf der Erde dabei stets gleichbleibt. Unterschiedlich ist nur, in welcher Form er im jeweiligen Moment am häufigsten auftritt. So kommt Wasser bei uns im Winter eben häufiger in Form von Eis und Schnee vor.

Weiterlesen auf AUF1.info

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung