„Klimaneutrale Entwicklung“: Deutschland zahlt Milliardenhilfen an China und Indien

Dass die deutsche Bundesregierung zuerst an alle anderen anstatt an die eigenen Bürger denkt, ist kein Geheimnis. Denn während Deutschland ökonomisch langsam vor die Hunde geht, verpulvert Berlin Milliarden Euro Steuergelder für eine „Klimaneutrale Entwicklung“, selbst an Atommächte wie China oder Indien. Die ökosozialistische Ideologie der Globalisten, die auch die Ampelregierung fanatisch verfolgt, stößt buchstäblich die eigene Bevölkerung immer mehr in die Armut und macht dafür andere reicher. AUF1

