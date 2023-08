Klima-Forscherin: „Wissenschaftler übertreiben beim Klimawandel absichtlich“

Immer wieder verweisen Klima-Alarmisten auf die Wissenschaft. Diese würden ihre düsteren Prognosen von der drohenden Klima-Hölle bestätigen. Gibt es diesen “wissenschaftlichen Konsens” aber gar nicht? Das behauptet zumindest eine US-Professorin.

Wenn Forschern ihre Karriere wichtig ist, sollten sie lieber nichts publizieren, was gegen den menschengemachten Klimawandel spricht, sagt Klimaforscherin Judith Curry (70). Übersetzt: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Wissenschaftler hätten ein Interesse daran, bei dem Thema zu übertreiben, um zu Ruhm und Reichtum zu gelangen. „Es ist ein künstlich konstruiert Konsens“, erzählt Curry in der New York Post. Weiterlesen auf Exxpress.at

