KI kann Passwörter mit fast 100-prozentiger Genauigkeit hören

Künstliche Intelligenz (KI) kann Computer-Passwörter mit fast 100-prozentiger Genauigkeit identifizieren, indem sie auf das Geräusch gedrückter Tasten bei Telefonkonferenzen wie Zoom hört. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Cornell University.

Die Forscher programmierten ein KI-Computersystem so, dass es den Tastenanschlägen eines MacBook Pro während eines Telefonats und eines Zoom-Anrufs zuhörte. Das System erkannte schnell den individuellen Klang jeder Taste. Schon nach kurzer Zeit konnte das System in 95 Prozent der Fälle beim Telefonieren und in 93 Prozent der Fälle beim Zoomen den Klang jeder Taste genau identifizieren. Weiterlesen auf uncutnews.ch

