Kein Zutritt für Weiße bei Kolonial-Ausstellung in Dortmund

Ein neues Ausstellungsprojekt mit dem Namen „Das ist kolonial“ widmet sich auf Zeche Zollern der Spurensuche und bietet dazu eine Ausstellungswerkstatt an. Es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte – so weit, so gut. Auch, dass es in der Werkstatt einen „Rückzugsraum für Black, Indigenous and People of Color (BIPoC) – also Schwarze, Ureinwohner und Farbige – gibt, mag man noch abnicken.

Was sich die Macher der mit staatlichen Mitteln finanzierten Ausstellung dann aber noch haben einfallen lassen, ist in meinen Augen ganz klarer Rassismus: Die Ausstellungswerkstatt ist jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr für „BIPoC“ reserviert. Es wird also nicht nur ein einzelner Bereich, sondern das ganze Museum zum „Safer space“ erklärt, zum „sicheren Raum“.

Mit anderen Worten: Weiße haben zu dieser Zeit keinen Zugang.

