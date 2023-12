In Karlstadt, einem beschaulichen Städtchen in Franken, fand am 26. November der Andreasmarkt statt, der den Besuchern in diesem Jahr den Islam näherbringen sollte.

Unter dem Motto „Orient trifft Okzident“ übernahmen die örtlichen Moschee-Verbände, einschließlich der unter türkischer Kontrolle stehenden Ditib-Moschee, das Zepter. Ein Muezzin eröffnete den Markt mit lautstarkem islamischen Gebetsgesang über Lautsprecher. Weiterlesen auf nius.de

