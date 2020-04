Kanada: 51-jähriger Mann tötet mindestens 10 Personen – darunter Polizistin

Ein Mann hat im kanadischen Portapique in einer ländlichen Gegend mindestens zehn Personen erschossen – darunter eine Polizistin. Das Blutbad ereignete sich in der Provinz Nova Scotia in der Nähe von Halifax. Als die Polizei den Angreifer nach einer 12 Stunden langen Verfolgungsjagd stellte, kam dieser ums Leben. Er soll eine Polizeiuniform getragen haben. Er soll aber kein Mitglied der Polizei gewesen sein.

Der 51-Jährige hatte das Blutbad nach Polizeiangaben geplant, er hat an mehreren Orten im Osten von Kanada Menschen getötet.Zunächst fand die Polizei in einem Wohnhaus mehrere Tote. An verschiedenen Stellen soll der Angreifer Feuer gelegt haben.

Update: Inzwischen ist die Anzahl der Toten auf mindestens 17 gestiegen.