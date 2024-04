Käfighaltung, Salmonellen: Bei Ukraine sind Bürger der EU egal

Die unbegrenzte Einfuhr landwirtschaftlicher Produkte aus der Ukraine sorgt schon länger für Ärger in der EU.

Doch es ist nicht nur der sinkende Preis durch die ukrainische Getreideschwemme, welches für Kritik sorgte, sondern auch die mangelnde Qualität der ukrainischen Produkte, die oftmals weitab sämtlicher EU-Standards produziert werden, an die sich die heimischen Landwirte halten müssen.

Eine Gesundheitsgefahr durch die ukrainischen Importe, an denen vermutlich vornehmlich US-Großagrarkonzerne verdienen, sieht auch der freiheitliche Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner in jüngsten Berichten bestätigt. Und zwar auch durch Salmonellen in ukrainischem Billiggeflügel, die zu einer Zunahme von Krankheitserscheinungen und sogar einem Todesfall in Großbritannien führten. Weiterlesen auf Der Standard.at

