Jetzt kommt der große Knall (Ernst Wolff)

In diesem Interview sprechen Ernst Wolff und Dominik Kettner über die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge des Finanz- und Geldsystems. Der Finanzjournalist Ernst Wolff und gleichzeitig auch unser Stammgast auf unserem YouTube-Kanal analysiert die aktuelle Lage und gibt seine Einschätzung zu verschiedenen Themen wie der Instabilen Lage in der Ukraine, der Rolle der EU in Beziehung zu den USA, dem Schicksalsjahr 2023 und dem Einfluss von neuen Technologien auf die Arbeitsplätze. Gemeinsam diskutieren sie auch über die Fragen aus der Community, wie den Einfluss des Transhumanismus auf das weltpolitische Geschehen, die Bemühungen des WEF gegen die wachsende soziale und wirtschaftliche Ungleichheit und den möglichen Zusammenbruch des US-Dollars.

