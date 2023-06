Islam-Bürgermeister verbietet LGBTQ-Regenbogen-Flagge in US-Kleinstadt

Die Kleinstadt Hamtramck, Michigan (28.433 Einwohner) wird von Mohammedanern regiert und verwaltet. Alle sechs Stadträte und der Bürgermeister sind Mohammedaner. Diese haben, wie es ihre Religion vorgibt, mit Homosexualität offenbar nicht so viel Freude wie der linke Mainstream. Der praktizierende islamgläubige Amer Ghalib, 44, stammt eigentlich aus dem Jemen. Nun sorgte er mitten in den USA für Tatsachen und verbot Regenbogenflaggen auf öffentlichen Grundstücken. So genannte Liberale, welche sich früher über die Wahl des Bürgermeisters gefreut hatten, sind empört.

Auf Antrag des ebenso islamgläubigen Stadtrates Mohammed Hassan verbot die Stadt Hamtramck nun die Regenbogenflagge auf öffentlichen Grundstücken. Das bedeutet ein Ausscheren aus der sonst öffentlich ausgelebten “Toleranzspirale”.

Die LGBTQ-Fanatiker sind empört und betonen, dass ihre Flagge doch für Liebe und Fortschritt stehen würde.

