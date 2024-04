Irre Anschreiben: Engländer sollen zum Verkauf ihrer Häuser gezwungen werden, um Migranten unterzubringen

Nicht nur hierzulande müssen Politiker feststellen, dass für die Massen an einreisenden Migranten in Wahrheit doch nicht so viel Platz vorhanden ist: Auch in England tut man sich mit der Unterbringung der Neubürger schwer. Ein Seniorenpaar wandte sich an die Presse, nachdem es Anfang des Jahres einen Brief von der Bezirksregierung erhalten hatte: Darin wurden die beiden aufgefordert, ihr Haus zu verkaufen, um Platz für Migranten zu machen. Man drohte, den Verkauf der Immobilie zu erzwingen. Weiterlesen auf Report24.news

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung