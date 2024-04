Ironie pur: An der Grenze kaum Kontrollen – im Freibad jetzt Ausweispflicht und höhere Zäune

Unglaublich, aber wahr: An der deutschen Grenze, wo man eigentlich strenge Kontrollen erwarten würde, passiert oft kaum etwas. Im Gegensatz dazu werden in Berliner Freibädern jetzt Maßnahmen eingeführt, die an Grenzkontrollen erinnern: Wachschutz, Einlasskontrolle, höhere Zäune und Ausweispflicht sollen für mehr Sicherheit sorgen.

In den Berliner Freibädern herrschte im vergangenen Jahr blanke Anarchie. Massenschlägereien, Waffen und außer Kontrolle geratene Mobs sorgten für Angst und Schrecken unter den Badegästen. Weiterlesen auf Exxpress.at

