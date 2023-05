“Intellektuell unredlich”: Meteorologe kritisiert Klimafanatiker-Wetterberichterstattung

Die “Clickbait”-Geschichten, in denen extreme Wetterereignisse mit dem angeblich menschengemachten Klimawandel in Verbindung gebracht werden, stoßen einem führenden US-Meteorologen sauer auf. Medien, Politiker und Umweltgruppen würden massivst übertreiben. Es sei “intellektuell unredlich”, Fakten so zu verdrehen.

Schon seit Urzeiten gibt es immer wieder extreme Wetterlagen mit Dürren, Kälteeinbrüchen, Überschwemmungen und dergleichen. Die Ursachen dafür sind mannigfaltig und hatten damals wie heute wohl kaum etwas mit den menschlichen Aktivitäten zu tun. Dies sieht auch einer der führenden Meteorologen in den westlichen Vereinigten Staaten, Don Day, so.

