Importierte Kriminalität: Immer mehr Schießereien in Hamburg

Die glorreichen Tage Hamburgs sind längst gezählt. Der einstig weltbekannte Glanz der Hansestadt verschwindet seit den letzten Jahrzehnten hinter einem immer düsteren Schatten von Verwahrlosung, Schmutz und Überfremdung. Kaum eine deutsche Stadt weist einen so hohen Migrantenanteil auf. In kaum einer deutschen Stadt macht sich der Bevölkerungsaustausch drastischer bemerkbar. Als Folge dieser katastrophalen Entwicklung erlebt Hamburg in den letzten Jahren einen immer krasser werdenden Kriminalitätsanstieg. Die Unsicherheit auf den Straßen wächst Tag für Tag weiter an. Neueste Zahlen des niedersächsischen Innenministeriums belegen das katastrophale Ausmaß dieser weithin spürbaren Gewalteskalation. So verzeichnet die städtische Polizei in den beiden Kategorie Schießereien und Messerstechereien dieses Jahr einen sprunghaften Anstieg von 31 bzw. 24 Prozent. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung