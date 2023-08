Illerkirchberg: Damals 14-Jährige spricht über Gruppenvergewaltigung

Im Oktober 2019 wird ein damals 14-jähriges Mädchen in einem Asylheim in Illerkirchberg Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Die Täter – damals 17 und 24 – setzen das Mädchen nach einer Party in Ulm unbemerkt unter Drogen und vergewaltigten sie insgesamt neun Mal.

Inzwischen ist das Opfer 18 Jahre alt. Mit der „Bild am Sonntag“ hat sie über den Tag gesprochen, nachdem ihre „Kindheit vorbei war“.

Die 18-Jährige schildert die Tat: Sie wollte sich mit einer Freundin treffen, die aber nicht kam. Weiterlesen auf Focus Online

