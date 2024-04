„Ich war noch im Schlafanzug, meine beiden Kinder verängstigt im Bett“

Bereits mehrfach habe ich auf meiner Seite reitschuster.de darüber berichtet, wie in einer eklatanten Verhöhnung des Rechtsstaats heute immer wieder Durchsuchungsaktionen missbraucht werden, um Kritiker der Regierung einzuschüchtern. Kritische Juristen wie der bayerische Rechtsanwalt Josef Hingerl sprechen sogar von einer Kaperung der Justiz durch die Politik. Selbst kritische Plakate über Grünen-Politiker mit der Frage, ob ein Robert Habeck bis drei zählen könnte, führten schon zu Hausdurchsuchungen. Eben weil mich diese Entwicklung so beunruhigt, und weil es hier darum geht, dass der Staat Menschen mit „falscher“ Meinung in Angst versetzen und terrorisieren will, habe ich mich entschlossen, zwei Leserbriefe zu veröffentlichen, die auf erschreckende Weise belegen, wie weit der Gesinnungsterror inzwischen reicht. Weiterlesen auf reitschuster.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung