Hotspot Kanaren: Migranten überrennen El Hierro

Die kleine Kanareninsel El Hierro hat gerade einmal 11.423 Einwohner und ist aktuell einem Ansturm von Migranten ausgesetzt. Total überfordert versuchen Sicherheitskräfte und Hilfsorganisationen nun die Ankünfte zu koordinieren.

Doch warum kommen jetzt auf einmal so viele und auch große Boote mit Migranten auf El Hierro an? Eine Mitschuld trägt hier die spanische Regierung. Schon länger lagen in Madrid verschiedene Berichte vor, dass es aufgrund der Krise im Senegal zu einem Exodus auf die Kanaren kommen wird. Weiterlesen auf Kanarenmarkt.de

Ankunft eines Migrantenbootes auf El Hierro:

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung