Henryk Stöckl und Inge Steinmetz von Polizei in Frankfurt am Main schikaniert!

Henryk wegen der Feststellung seiner Personalien „um die Ecke zu bringen“ also ein paar Hundert Meter vom Platz entfernt, damit auch ja niemand mitbekommt, wie man mit ihm umgeht und was da passiert, DAS darf nicht sein, ist nicht zu rechtfertigen. Sandra (von Wirsindvielmehr), eine andere Frau und ich sind ihm also nach einer Weile gefolgt, weil wir uns Sorgen machten, wo er so lange bleibt. Mir haben dann zwei Polizisten Henryks Kamera entrissen, weil sie die undbedingt aus haben wollten und ich mich weigerte das zu tun! Danach haben die beiden Polizisten mich gewaltsam – wie Henryk auch – an eine Wand geschleppt (ich wurde von VORNE und HINTEN fotografiert!). Sie haben Henryk – mir dann auch, weil ich seine Kamera hielt – wegen „Urheberrechten“ eine Anzeige verpasst und Henryk das Handy einbehalten, plus Platzverweis (wegen Corona-Verstößen) für den Opernplatz und die angrenzenden Straßen! Wie wir da noch standen – wie Schwerverbrecher behandelt wurden – schleppten sie noch einen Mann an, ein ganz lieb aussehender junger Mann – vielleicht 30 Jahre alt – Hände auf dem Rücken mit Handschellen!!!! Wie bei Beate Bahner! Angeblich konnte er sich nicht ausweisen!!! Leute, Leute, wenn wir nicht bald die Massen auf den Straßen haben, dann ist Deutschland für immer verloren. Der deutsche Michel schläft weiter, schleckt jetzt sein Eis und denkt, dass Merkel sich ja um alles KÜMMERT!!!