Heim-Turnier 2024: Faeser will EM zum linken Propaganda-Spektakel machen

Nachdem sich Deutschland während der WM in Katar als Lachnummer präsentierte – und das gilt sowohl für unsere Nationalmannschaft als auch für unsere Innenministerin Nancy Faeser – hat die Bundesregierung nun angekündigt, die UEFA EM2024 mit einer millionenschweren Imagekampagne zu begleiten. Ein umfangreiches, 34-seitiges Dokument namens „Gemeinsam sind wir mehr: Vereint als Gesellschaft. Vereint für die Zukunft. Vereint in Europa.“ vermittelt bereits einen prägnanten Einblick in die Kampagne.

Natürlich tauchen immer wieder die Lieblingsschlagwörter unserer Ampelregierung auf, damit auch der Letzte kapiert, dass es bei einem Fußballturnier vor allem um Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion gehen muss.

Grinsen mussten wir auch bei folgender Aussage: „In einem modernen Einwanderungsland wie Deutschland müssen viele Fans nicht erst anreisen, um ihre Mannschaft anzuspornen, denn sie sind bereits hier.“

