Heidelberg: Drei Flüchtlinge wegen Vergewaltigung in U-Haft

Zwei Vergewaltigungsfälle erschüttern die beschauliche Studenten-Stadt Heidelberg mit dem weltberühmten Schloss. Die drei Tatverdächtigen ermittelte die Polizei in der Groß-Flüchtlingsunterkunft Patrick-Henry-Village.

Die Verbrechen ereigneten sich am 1. und 8. Juli, nahmen ihren Ausgang jeweils am Bismarckplatz, dem zentralen Verkehrsknotenpunkt Heidelbergs.

Am 1. Juli wurden dort zwei junge Frauen gegen 5 Uhr von einem 22-Jährigen angesprochen. Die beiden „unterbanden das Gespräch höflich“, so die Staatsanwaltschaft – und trennten sich. Eine Frau – sie ist ebenfalls 22 – nahm die Straßenbahn ins nahe Dossenheim. Der Mann folgte ihr in die Bahn. Weiterlesen auf Bild.de (Artikel im Archiv)

