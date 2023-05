Hans-Georg Maaßen, Vorsitzender des Konservativen Aufbruchs, trat am 1. Mai in Sankt Gangloff (Thüringen) am 8. Waldkampftag als Gastredner auf. Der Deutschland-Kurier führte mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz ein Exklusiv-Interview.

