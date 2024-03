Hamburg will Zelte für Flüchtlinge notfalls in Parks aufstellen

Angesichts voller Flüchtlingsunterkünfte in Hamburg bereitet die Sozialbehörde die Bezirke auf eine Unterbringung von Migranten notfalls in Zelten in öffentlichen Parks und auf Festplätzen vor. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit müsse jede in Betracht kommende Fläche und Immobilie genutzt werden, heißt es in einem Schreiben von Staatsrätin Petra Lotzkat an die Vorsitzenden der Bezirksversammlungen, über das am Montag zuerst das „Hamburger Abendblatt“ berichtet hatte. Weiterlesen auf Welt.de

1 1 Bewertung Artikel Bewertung