Hamburg: Über 3,7 Milliarden für Migranten seit 2014

Eine kleine Anfrage mehrerer AfD-Abgeordneter ergab: In den Jahren 2014 (ohne 2015!) bis 2022 gab Hamburg über 3,7 Milliarden Euro für Migranten, deren Unterbringung und sonstige dadurch verursachte Mehrkosten aus. Der eigentliche Wert dürfte noch etwas höher sein. Denn z.B. die durch den Bund bereits refundierten Kosten sind in der Anfragebeantwortung nicht mehr angegeben, da „netto keine Mehrkosten in diesem Bereich für Hamburg entstanden“. Diese Schulden trägt jetzt der Bund.

Das Jahr 2014 stellt in jeder der angegebenen Kategorien den „Basiswert“ dar. Die jeweiligen „Mehrkosten durch Geflüchtete“ werden jeweils in den Folgejahren bis inklusive 2022 dargestellt. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

