Habeck zeigt Journalisten für diesen Satz an – Freispruch!

Weil er sich von einem seiner Tweets beleidigt fühlte, hat Robert Habeck den Journalisten Rainer Meyer alias Don Alphonso angezeigt. Am Dienstag siegte der Welt-Kolumnist nun in zweiter Instanz gegen den Wirtschaftsminister – nachdem ein Amtsgericht zuvor eine Geldstrafe gegen ihn verhängt hatte.

Es war ein Tag im Februar 2023, an dem die Geschichte des Tweets ihren Anfang nahm. Rainer Meyer, der unter dem Pseudonym Don Alphonso für die Welt schreibt, saß mit einem Journalisten-Kollegen zusammen, die beiden Männer diskutierten über Fotos von Robert Habeck, die der Wirtschaftsminister in den sozialen Medien von sich geteilt hatte. Sie zeigen ihn im Hoodie oder mit zerzausten Haaren am Boden sitzend. Weiterlesen auf nius.de

