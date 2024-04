Habeck wünscht „gesegneten Ramadan“, aber bloß „gute Ostertage“!

Nanu, doppelte Standards beim Vizekanzler? Seine diesjährige Osteransprache nutzt Robert Habeck (Grüne) nicht etwa, um an die christliche Botschaft des Osterfests zu erinnern. Um Ostern geht es nur am Rande – und zum Schluss sagt der Bundeswirtschaftsminister, er wünsche allen „gute Ostertage“. Was dabei auffällt: Zu Beginn des Fastenmonats Ramadan wünschte Habeck allen Muslimen einen „gesegneten Ramadan“. Weiterlesen auf nius.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung