Habeck: „Wir verändern Deutschland. Unsere Gegner wollen uns an den Rand drängen“

Robert Habeck warnt seine Partei davor, sich angesichts von Widerstand und „Druck von allen Seiten“, den es derzeit gebe, „in die Nische treiben zu lassen“. „Wir verändern Deutschland“ und „noch nie wurde so viel für Klimaschutz getan wie in den letzten 15 Monaten“, betonte er auf dem kleinen Parteitag am Samstag die bisherige Regierungsarbeit. Das Land sei auf dem Weg zu „klimaneutralem Wohlstand“. Veränderungen seien aber immer auch Zumutungen. Daher müssten die Grünen darauf achten, jeweils „eine politische Mehrheit für die nächste Veränderung zu schaffen“.

„Unsere Gegner wollen uns an den Rand drängen“, warnte Habeck. Die Grünen dürften sich aber nicht „aus dem Zentrum vertreiben lassen“. (..) Habt keine Sehnsucht nach einer Minderheitenposition, habt keine Sehnsucht nach Opposition“, rief er den Delegierten des sogenannten Länderrats zu. Weiterlesen auf Welt.de (Artikel im Archiv)

5 1 Bewertung Artikel Bewertung