Habeck watscht Kritik am Heiz-Gesetz ab: „Was is’n das für’n Quatsch?“

„Niemand will Heizen verbieten, im Gegenteil!“. Was vom Wortklang so klingt wie Walter Ulbrichts berühmtes Versprechen, „Niemand habe die Absicht eine Mauer zu errichten.“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in einem Interview am Samstag mit dem Deutschlandfunk. Es ging darin unter Anderem um das heiß diskutierte Wärmewenden-Gesetz und das Aus von Öl- und Gasheizungen.

Laut Robert Habeck ein „Meilenstein“. Das Heizungsgesetz, mit dem sperrigen Namen „Gebäudeenergiegesetz“, sei ein großes Gesetz, das über „Jahrzehnte Wirkung entfalten werde und ein Meilenstein in der deutschen Klimapolitik“ werden würde, so der Grüne im Interview.

